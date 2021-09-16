2021/09/16 | 19:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YiGIZxi62lA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علياء الشمري نريد فلوس العلف الي علفنا للسياسيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علياء الشمري نريد فلوس العلف الي علفنا للسياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).