2021/09/16 | 19:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VVbWV6R7bZ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي للمتحدث بأسم رئيس مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي للمتحدث بأسم رئيس مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).