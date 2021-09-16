2021/09/16 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FFmXiFhRbM4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزاعان عشائريان في الشطرة وأربيل يتسببان بحرائق ووقوع ضحايا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزاعان عشائريان في الشطرة وأربيل يتسببان بحرائق ووقوع ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).