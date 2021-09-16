المتحدث باسم مجلس الوزراء يتحدث عن عودة النظام القديم إلى العام الدراسي المقبل

2021/09/16 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم: مجلس الوزراء صوت اليوم على مشروع قانون كلية القيادة

ناظم: مدونة السلوك الانتخابي ستعزز نزاهة العملية الانتخابية

ناظم: مؤتمر استرداد الأموال يؤكد جدية العراق باستعادة المبالغ المُهربة

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة والبرلمان نفذا التزاماتهما الخاصة بإجراء الانتخابات

ناظم: الموافقة على طلبات شركات لتنفيذ مشروع مدينة الرفيل السكني

ناظم: مجلس الوزراء صوت اليوم على إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي اعتباراً من العام الدراسي المقبل

ناظم: مجلس الوزراء صوت اليوم على تسهيل تعمليات تنفيذ أحكام الناجيات الإيزيديات

يتبع...

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