قتيل وجرحى بينهم اطفال نتيجة تجدد النزاع العشائري الطاحن في ذي قار

2021/09/16 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل مواطن وجرح 3 اطفال بعد تجدد النزاع العشائري في منطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي الناصرية.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (16 ايلول 2021): ان" شخصا قتل واصيب 3 اخرون بينهم اطفال نتيجة تجدد النزاع في منطقة البدعة بقضاء الشطرة شمال الناصرية بين عشيرة الدبات والهلالية".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية تلقى صعوبة بدخول المنطقة منذ يوم امس والى حد الان بسبب النزاع العشائري الطاحن."

وفي أمس الاربعاء، شهدت منطقة البدعة بمحافظة ذي قار اندلاع نزاعا عنيفا استخدمت فيه اسلحة (الهاون والقذائف) ‏بين عشيرتي الهلالية وال بايش واسفر عن احتراق المركز الصحي في المنطقة فيما واجهت القوات الامنية صعوبة في دخول المنطقة وانهاء النزاع ‏الحاصل بين العشيرتين.

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