بعد السقوط المحرج.. سولشاير يطالب لاعبي مانشستر يونايتد بـ

2021/09/16 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعدما افتتح النجم الجديد-القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل، تلقى فريق سولشاير ضربة قاسية بطرد آرون وان-بيساكا، قبل أن تتسبب تمريرة خاطئة من جيسي لينغارد في هدف الفوز القاتل للفريق السويسري في الوقت بدل الضائع.

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