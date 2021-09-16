2021/09/16 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني صوت مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على قرار يخص الفرعين الأدبي والعلمي للدراسة الاعدادية.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن “مجلس الوزراء صوت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يصوت على إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي المركز الخبري الوطني.

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