2021/09/16 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد «كي لا تشعر بالوحدة».



عدّل «سامي» المرآة الصغيرة داخل القفص.



وضع المزيد من الحبوب، وصبّ ماءً طازجاً في الحاوية.



«أنا ذاهب إلى المدرسة، كن ولداً مطيعاً».



لوّح بيده للعصفور «ستورمي»، بعد أن دفع بحقيبة المدرسة على كتفيه.سامي بدأ سنته الدراسية الأولى، وكان غاية في السعادة، لأنّه يتعلّم أشياء كثيرة وصار له أصدقاء جدد أيضاً.في أحد الأيّام، تحدّثت المعلمة عن الرفق بالحيوان.



«العصافير، مثلاً، لا ت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستورمي - منير المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستورمي - منير المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).