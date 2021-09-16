بعد رفض خامنئي لقاحات الغرب.. إيران تمنح لقاح جونسون آند جونسون الموافقة الطارئة

2021/09/16 | 19:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس إدارة الغذاء والدواء في إيران، الخميس، إن طهران وافقت على استخدام لقاح جونسون آند جونسون، ومثله لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحد الذي حصل على رخصة الاستخدام الطارئ.

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