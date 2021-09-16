الصحة تضع 3 شروط قبل منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

2021/09/16 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديوضعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، 3 شروط من الواجب توفرها قبل التطعيم بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضح مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لم يتحدد بعد موضوع الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وأنه يجب تحقيق 3 أمور مهمة قبل اعطاء الجرعة الثالثة، أولهما اتباع رأي منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص". وأضاف عبد الأمير، أن "الأمر الثاني يتعلق بتحقيق نسبة عالية من المتطعمين بين المجتمع، لأن من غير المعقول اعطاء جرعة ثالثة، في حين لم يأخذ كثير من المواطنين الجرعة الاولى".وأشار إلى أن "الأمر الثالث هو تتحقق نسبة تلقيح 80 % من المجتمع"، مبينا أن "وزارة الصحة لم تحقق حتى الان سوى نسبة تطعيم تتراوح من 10 إلى 15 %".ورأى خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية، في وقت سابق ، أن إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل السكان غير مبرر.و طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بتأجيل جرعات لقاحات كوفيد-19 التنشيطية، مشيرا إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المئة فقط من سكانها.

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