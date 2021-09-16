كم قتل الصحراوي ومن سيخلفه في قيادة داعش؟

2021/09/16 | 19:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان البرناوي قد خلف أبو بكر شيكاو الذي قتل على يد عناصر "داعش" بعد خلاف على أيدولوجية وأسلوب التنظيم.

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