لأول مرة.. العراق يضع شروط التطعيم بالجرعة الثالثة للقاح كورونا - عاجل

2021/09/16 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وضعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، 3 شروط من الواجب توفرها قبل التطعيم بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير، بحسب الوكالة الرسمية، إنه "لم يتحدد بعد موضوع الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وأنه يجب تحقيق 3 أمور مهمة قبل اعطاء الجرعة الثالثة، أولهما اتباع رأي منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص". وأضاف عبد الأمير، أن "الأمر الثاني يتعلق بتحقيق نسبة عالية من المتطعمين بين المجتمع، لأن من غير المعقول اعطاء جرعة ثالثة، في حين لم يأخذ كثير من المواطنين الجرعة الاولى".وأشار إلى أن "الأمر الثالث هو تتحقق نسبة تلقيح 80 % من المجتمع"، مبينا أن "وزارة الصحة لم تحقق حتى الان سوى نسبة تطعيم تتراوح من 10 إلى 15 %".

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