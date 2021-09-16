قتلى ومصابون بإندلاع نزاع مسلح في ذي قار

2021/09/16 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بسقوط قتلى ومصابين بإندلاع نزاع مسلح في محافطة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم): إن "النزاعات تجددت اليوم بين مقاتلي عشيرتين في محافظة ذي قار عقب انهيار الهدنة بين الطرفين"، موضحا أن "الهدنة انهارت بين عشريتي الدبات وال بايش الهلاليين".

وأكد أن "النزاع المسلح قد تجدد بين مقاتلي العشيرتين في قضاء الشطرة شمالي ذي قار".

وقد أفادت الانباء الاولية بوقوع قتلى وجرحى جراء الاشتباكات النزاع المذكور.

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