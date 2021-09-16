صالح: المسيحيون مكوّن أصيل في العراق جابهوا تحديات العنف والإرهاب ببسالة

2021/09/16 | 19:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن المسيحيون مكون أصيل في العراق وانهم جابهوا تحديات العنف والإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أنّ “الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفداً من النساء الكلدان، الآشور، السريان، وأشاد بالدور المهم الذي يضطلع به المسيحيون في البلد واعتزازهم بهويتهم الوطنية، ومشاركتهم أبناء الوطن مختلف التحديات والمصاعب، وصمودهم في مواجهة الإرهاب والعنف أسوةً بباقي أبناء البلد، مشدداً على أن المسيحيين مكوّن أصيل في البلد”.وأضاف صالح أنّ “المرأة العراقية نالت جزءاً كبيراً من جرائم الإرهاب، وعملت على تحدّي الظروف الصعبة التي واجهت العائلة في ظروف النزوح والتهديدات الإرهابية […]

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