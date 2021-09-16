الرئيس الإيراني: نولي علاقاتنا مع دول الجوار أهمية قصوى

2021/09/16 | 19:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده تولي علاقاتها مع دول الجوار أهمية قصوى في سياستها الخارجية.وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال رئيسي: “إن تعزيز العلاقات مع دول المنطقة يشكل أولوية رئيسية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.تصريحات رئيسي جاءت قبيل مغادرته إيران متوجها إلى طاجيكستان، لحضور قمة شنغهاي، في العاصمة دوشنبيه، التي أوضح أنها جاءت بدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان.وبخصوص الزيارة أكد رئيسي أنها “بداية لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين طهران ودوشنبيه”.ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه وبجانب حضور القمة فإن وفدا مرافقا له يضم كلا من وزير الخارجية والطاقة والتعاون […]

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