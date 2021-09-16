2021/09/16 | 19:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رائد فهمي: معظم القوى السياسية تمتلك اذرع مسلحة وتسيطر على مناطق انتخابية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jR-kICwf9tY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رائد فهمي: معظم القوى السياسية تمتلك اذرع مسلحة وتسيطر على مناطق انتخابية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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