الفياض يطلق استمارة الكترونية للمفسوخة عقودهم ويوضح بشأن حشد الدفاع

2021/09/16 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنطلق استمارة الكترونية للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

ستكون الاولوية لعودة المفسوخة عقودهم لجرحى الحشد الذين ساهموا في معارك التحرير

عودة المفسوخة عقودهم قرار وطني

المالية كانت بمستوى الانصاف المفسوخة عقودهم

هيئة الحشـــد الشعبي لا تعاني ترهل بشري

وزارة الدفاع تتحمل مسؤولية (حشدٌ الدفاع)

هيئة الحشـــد واحدة ولا وجود لشيء اسمه (حشد العتبات)

رواتب الحشد لن تتضرر بعودة المفسوخة_عقودهم

مخازن عتاد الحشد الشعبي هي الأكثر تنظيما

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