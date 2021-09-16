رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه رسالة تهنئة الى عدنان درجال

2021/09/16 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، التهاني إلى عدنان درجال، بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم، لمدة 4 سنوات في المؤتمر الانتخابي الاستثنائي.

وجاء في رسالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الى درجال، ان "معرفتكم وقيادتكم وشغفكم وخبرتكم، سيكون لها بلا شك تأثير مهم على تطوير لعبتنا الجميلة في العراق".

وأضاف رئيس الفيفا، "اقتناعا بإمكانيات كرة القدم في العراق، يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحقيق هذا الهدف".

وتابع، ان "أبواب مقر الاتحاد الدولي دائما مفتوحة لو أردتم مناقشة رياضتنا وتطورها والترويج لقيمها، وسأكون ممتنا لو تفضلتم أيضا بنقل تهنئتي إلى نائبي الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين معكم".

واختتم إنفانتينو رسالته بالقول: "أتمنى لكم ولفريقكم التوفيق والنجاح في التحديات التي تنتظرها، في خلق رؤية إرث دائم من أجل مستقبل كرة القدم في العراق..



أتطلع للقاء بكم قريبا".

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