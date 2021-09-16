انطلاق عملية مشتركة شرق الموصل

2021/09/16 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

انطلقت، اليوم الخميس، عملية مشتركة بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية شرقي مدينة الموصل.

وذكرت مديرية الأعلام التابعة للحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قطاعات الفوج الأول في اللواء 21 والقوات الأمنية، قد نفذت عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الموصل".

وبينت أنه "تم تفتيش قرية حاوي اصلان شرق الموصل بشكل دقيق لمنع فلول داعش الإرهابي من اتخاذ اي منطقة من مناطق المحافظة ملاذا آمنا او مأوى لهم".

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