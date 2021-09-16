الفياض يعلن اطلاق استمارة الكترونية للمفسوخة عقودهم ويوضح بشأن حشد الدفاع

2021/09/16 | 20:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قرب اطلاق الاستمارة الالكترونية للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، فيما حمل وزارة الدفاع مسؤولية (حشد الدفاع).

وقال الفياض في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (16 ايلول 2021): "سنطلق استمارة الكترونية للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، وستكون الاولوية لعودة المفسوخة عقودهم لجرحى الحشد الذين ساهموا في معارك التحرير".

وأضاف، ان "عودة المفسوخة عقودهم قرار وطني، والمالية كانت بمستوى انصاف المفسوخة عقودهم".

وتابع، ان "هيئة الحشـد الشعبي لا تعاني ترهلا بشريا، وان وزارة الدفاع تتحمل مسؤولية (حشد الدفاع)".

وأكمل ان "هيئة الحشـد واحدة ولا وجود لشيء اسمه (حشد العتبات)، وان رواتب الحشد لن تتضرر بعودة المفسوخة عقودهم، وان مخازن عتاد الحشد الشعبي هي الأكثر تنظيما".

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