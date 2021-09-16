2021/09/16 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، استحصال موافقة مجلس الوزراء على تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط الى يوم الخميس الموافق ١٤ تشرين الاول بدلاً من الثاني من ذات الشهر .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “القرار جاء من أجل فسح المجال امام الملاكات التربوية المشاركة في مراقبة الانتخابات لإكمال الدورات والتحضيرات الفنية لهذا الاستحقاق الوطني المهم”.

وتمنت الوزارة “لطلبتها الأعزاء دوام الموفقية والنجاح”، داعية إياهم “لاستثمار الوقت الممنوح من اجل تحقيق التميز والنجاح”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. التربية تعلن تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول.. التربية تعلن تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).