2021/09/16 | 20:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: emJerEBjtak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غيث التميمي في بغداد تحدي للسيد مقتدى الصدر ام تصالح) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غيث التميمي في بغداد تحدي للسيد مقتدى الصدر ام تصالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).