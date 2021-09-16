2021/09/16 | 20:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحرير

أعلنت عائلة أحد القتلى في النزاع العشائري المسلح في قضاء خبات في محافظة أربيل، الخميس، مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح، فيما اتهمت قوة الأمن بمساندة أحد طرفي النزاع على حساب الآخر.

وقال متحدث باسم عائلة القتلى في مؤتمر صحافي عقده في مقبرة خبات نقلته وسائل إعلام كردية، إنّ "النزاع اندلع بين عامل خدمة في مطعم مع زبون بسبب مشاكل قديمة بين عائلتهما"، مبينًا أنّ "النزاع خلف 3 قتلى من عائلة واحد؛ أب واثنين من أبنائه، ورابع من الطرف الثاني قتل بالخطأ على يد والده".

واتهم المتحدث، قوات زيرفاني التابعة لوزارة داخلية إقليم كردستان بـ "مساندة طرف ضد طرف في النزاع"، مؤكدًا أنّ "قوات الأمن تلكأت في الوصول إلى مكان الحادث".

وشدد بالقول، "وصلوا بعد 45 دقيقة، لذا ينبغي أن يغادروا القضاء".

وعلم "الترا عراق"، من شهود عيان أنّ النزاع اندلع بعد أن تعرض صبي في الـ 13 من عمره إلى "التنمر" من قبل أحد عمال المطعم، ما دفعه إلى استدعاء والده، قبل أنّ يتطور الأمر إلى نزاع مسلح استمر لساعات.

ونفت السلطات الكردية، في وقت سابق، سقوط ضحايا في النزاع المسلح، الذي قالت مصادر إعلامية إنه بدأ من خلاف على "شطيرة شاورما".

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