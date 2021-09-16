تقرير دولي يحذر من حرمان مئات آلاف العراقيين من الانتخابات

2021/09/16 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من حرمان آلاف العراقيين من ذوي الإعاقة من التصويت في الانتخابات المقبلة بسبب "التشريعات التمييزية وعدم مواءمة أماكن الاقتراع مع احتياجاتهم".

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