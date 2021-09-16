"طيران الإمارات" تسعى لتوظيف 3500 شخص في أطقم طائرات وعمليات الشركة

2021/09/16 | 20:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة طيران الإمارات حملة توظيف عالمية لـ3 آلاف من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار ينضمون إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، حسب بيان للشركة.

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