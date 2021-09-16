سقوط عدة صواريخ في كابل

2021/09/16 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الخميس، بسقوط عدة صواريخ في إحدى مناطق شمال غرب العاصمة كابل.وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في منطقة خير خانة، بينما قال شهود عيان إن "الصواريخ يمكن أنها أصابت المنشأة".ولم ترد حتى الآن أية أنباء حول سقوط قتلى أو جرحى جراء الحادث.

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