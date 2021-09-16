ماذا تعني كثرة المهرجانات المسرحية العربية ؟! - سامي عبد الحميد

2021/09/16 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد وانا أتصفح الفيس بوك لفتت نظري دعوة وجهت إلى احد المسرحيين المصريين من إدارة مسرح (هوارة) في المملكة المغربية.



وقبل أيام انتهت أيام قرطاج المسرحية وإلى جانبها مهرجان آخر في تونس وقبله كان هناك مهرجان في بيجاية، وبعد أيام يقام مهرجان المسرح العربي في الجزائر العاصمة تقيمه الهيئة العربية للمسرح بداية كل عام جديد.



وسيقام بعد ذلك مهرجان أيام الشارقة المسرحية، وفي دولة الامارات العربية تقام مهرجانات مس ......





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