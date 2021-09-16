الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....21 - محمد الحنفي

2021/09/16 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي محاربة الفساد الجماعي مساهمة في تقدم جماعاتنا الترابية:.....2ج ـ والفرق بين فساد المجالس الترابية، وفساد الإدارة الجماعية الترابية، يتمثل في كون:أولا: أن فساد الأعضاء، يمارسه الأعضاء الجماعيون، إما في إطار مكتب المجلس الجماعي، أو بالصفة الشخصية، لكل عضو من الأعضاء الجماعيين، أو في علاقة كل واحد منهم بالرئيس مباشرة، أو بالمكتب الجماعي، أو بالرئيس الجماعي، أو بالإدارة الجماعية، أو با ......





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