التربية تؤجل امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط وتحدد الجدول

2021/09/16 | 20:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، استحصال موافقة مجلس الوزراء على تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط الى يوم الخميس ١٤ تشرين الاول بدلاً من الثاني من ذات الشهر.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان القرار جاء من أجل فسح المجال امام الملاكات التربوية المشاركة في مراقبة الانتخابات لإكمال …

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