التدرن ينهي حياة نزيل في سجن الناصرية

2021/09/16 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوفاة نزيل في سجن الناصرية المركزي جراء مضاعفات مرض التدرن.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "نزيلا في سجن الناصرية المركزي يبلغ من العمر 38 عاما توفي اليوم، جراء مضاعفات مرض التدرن".

وأضاف ان "المتوفي محكوم بالإعدام وحكم اخر بالسجن 15 عاما لأدانته بقضايا إرهابية".

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