شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم

2021/09/16 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OQvxZ8sYv1w

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