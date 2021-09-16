بينها 'الدگة العشائرية'.. القبض على عدد من المتهمين في ميسان

2021/09/16 | 21:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشأت، اليوم الخميس، عن القاء القبض على مطلوبين بمواد جنائية وقانونية مختلفة بينها متهمين بالدگة العشائرية.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية وقانونية مختلفة، من بينهم متهمين وفق قانون مكافحة الإرهاب، وأحكام القرار رقم 570 لسنة 1982 الخاص بفرض العقوبات لمرتكبي إطلاق العيارات النارية، ومتهمين بالشروع والقتل العمد، وآخرين بجرائم التهديد، والإيذاء العمد، فضلا عن متهمين آخرين بجرائم جنائية مختلفة".

واصافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا ".

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