نيجرفان بارزاني يبحث الملف العراقي مع رئيس مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني

2021/09/16 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان – بحث نيجرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق في لندن، الخميس، مع رئيس مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني اللورد جون ماكفول العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة واخر التطورات في العراق واقليم كردستان واستمرار الدعم البريطاني لهما.وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ، انه في اليوم الثاني لزيارته الرسمية الى المملكة المتحدة، اجتمع […]

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