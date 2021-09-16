التربية تصدر قراراً يخص طلبة المراحل غير المنتهية

2021/09/16 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، السماح للطلبة المتغيبين للصفوف غير المنتهية ، بإداء الامتحانات في اليوم الأخير من امتحانات الدور الثاني .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان صحفي، ان “وزير التربية علي حميد الدليمي، وجه المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالسماح للطلبة المتغيبين في اليوم الاول لامتحانات الدور الثاني (الكورس الاول) للصفوف غير المنتهية بإداء امتحاناتهم في نهايتها”.

واكد البيان أن “القرار جاء تقديراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز، متمنياً لابنائنا الطلبة المزيد من التفوق والنجاح”.

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