2021/09/16 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ،اليوم الخميس، القبض على 9 عناصر في تنظيم داعش بعمليات منفصلة في بغداد ومحافظات الأنبار وكركوك والسليمانية.وذكر الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 9 عناصر من داعش بعمليات منفصلة في بغداد وثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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