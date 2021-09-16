السعودية والعراق يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

2021/09/16 | 21:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة …

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