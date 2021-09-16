قيادة عمليات سومر تكشف حصيلة النزاع العشائري في ذي قار وتتخذ اجراءات عاجلة

2021/09/16 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت قيادة عمليات سومر، الخميس، اجراءات عاجلة للسيطرة على النزاع العشائري في ذي قار، مبينة ان الحصيلة قتيل و3 جرحى.

وقال قائد العملیات سعد حربیة، لـNRT اليوم، (16 ايلول 2021)، ان "القوات الامنیة فضت الاشتباك بین العشیرتین، والوضع في قضاء الشطرة تحت السیطرة".

وأضاف، ان "الاشتباك اسفر عن سقوط قتیل واحد وثلاثة جرحی".

وأوضح حربیة، ان "قوات قیادة عملیات سومر منتشرة داخل القضاء واطرافها تحسبا لاي طارئ".

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