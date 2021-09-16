التربية تُقرر السماح لطلبة المراحل غير المنتهية المتغيبين في اليوم الاول بإداء الامتحان

2021/09/16 | 21:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت وزارة التربية، السماح للطلبة المتغيبين للصفوف غير المنتهية، بإداء الامتحانات في اليوم الأخير من امتحانات الدور الثاني.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التربية وجه المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالسماح للطلبة المتغيبين في اليوم الاول لامتحانات الدور الثاني (الكورس الاول) للصفوف غير المنتهية بإداء امتحاناتهم في …

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