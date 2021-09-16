2021/09/16 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار31/08/2021عندما تقرر الولايات المتحدة نشر قواتها في مكان ما خارج العالم الغربي، فإنها تخلق مشكلتين كبيرتين.



الأولى عندما تغزو الولايات المتحدة دولة ما، وتدمر الوضع الجيوسياسي القائم في تلك الدولة ومحيطها، مهما كانت درجة استقراره قبل الاحتلال.



والثاني عندما تسحب قواتها من هناك، لتترك وراءها اما الفوضى او حكومات مستلبة الإرادة أو مخاض عسير لولادة نظام بديل.كان وصول الولايات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقييمات حذرة لتغير نهج طالبان - جاسم ألصفار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقييمات حذرة لتغير نهج طالبان - جاسم ألصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).