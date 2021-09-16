البوليزاريو وإشكالية توحيد الشعوب المغاربية - عذري مازغ

2021/09/16 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ نعني كلمة البوليزاريو ما يلي : الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب Frente popular de liberació-;-n de seguí-;-a al hamra y rio de oroتأسست سنة 1973 وكان هدفها هو تحرير الصحراء من الإستعمار الإسباني ، أي ان هدفها الأول لم يكن ضد تصفية "الإستعمار المغربي" بل كانت ضد الإستعمار الإسباني.حسب شهادة المنشق عن البوليزاريو السيد بشير الدخيل حدد عدد المؤسسين لهذه الجبهة في 23 شخ ......





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