الإمارات تعلن استثمار المليارات في قطاعات حيوية في بريطانيا

2021/09/16 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن في 28 كانون الثاني/يناير 2020 © ا ف ب جاستن تاليس ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات الخميس أنها ستقوم باستثمار مليارات الدولارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، بحسب بيان صادر عن شركة “مبادلة” الإماراتية.وقال البيان إن الإمارات […]

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