ديالى.. تعرض قضاء المقدادية إلى هجوم بقذائف الهاون

2021/09/16 | 21:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بتعرض قضاء المقدادية إلى قصف صاروخي بقذائف الهاون.

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وقال المصدر لمراسل "ناس" (16 أيلول 2021) إن" مركز قضاء المقدادية، شمال شرقي محافظة ديالى تعرض مساء اليوم لقصف بقذيفتي هاون".

وأضاف المصدر، أن"المعلومات الأولية تشير إلى تورط عناصر داعش في هذا الهجوم، إذ انطلق الهجوم من منطقة تقع قرب قرية البازول".

ولفت إلى أن " الأضرار مادية فقط دون خسائر بشرية".

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة ديالى مؤخراً سلسلة أحداث أمنية تتمثل بهجمات لداعش وانفجار عبوات ناسفة.

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