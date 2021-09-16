2021/09/16 | 21:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1JtVH_Vr7Mg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المفوضية توضح آلية اعتماد الصحفيين والإعلاميين لتغطية الانتخابات #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المفوضية توضح آلية اعتماد الصحفيين والإعلاميين لتغطية الانتخابات #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).