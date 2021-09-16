"لبنان انتهى".. أمير سعودي عن إطلاق أحد عناصر حزب الله قذيفة آر بي جي احتفالا بوصول الوقود الإيراني

2021/09/16 | 21:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، على مقطع فيديو أظهر شخصًا يطلق قذيفة "آر بي جي"، لدى وصول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان، بعد عبورها الحدود مع سوريا الخميس.

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