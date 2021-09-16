بينها يخص الدراسة الإعدادية.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

2021/09/16 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية

الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، بحث

فيها تطورات الأوضاع في البلاد،

ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول

الأعمال، وإصدار القرارات وا

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