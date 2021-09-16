وزير الصدر يخاطب أتباعه بشأن استفتاء لزعيمه: إياكم والخذلان

2021/09/16 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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خاطب وزير الصدر، محمد صالح العراقي، اتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بشأن استفتاء لزعيمه، داعيا اياهم الى عدم الخذلان، قائلا: إياكم والخذلان

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