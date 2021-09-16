الحلبوسي يؤكد حرص البرلمان على دعم التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي بين العراق ومصر

2021/09/16 | 22:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ان البرلمان حريص على دعم التعاون، والسعي إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين العراق ومصر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي في القاهرة، التقى ، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي”، مبينا ان “اللقاء بحث تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة“

وثمَّن الحلبوسي، “موقف مصر قيادةً وحكومةً وشعباً في دعم العراق وتمتين علاقاتها السياسية والاقتصادية، وموقفها الثابت برفض التدخل في شؤون العراق الداخلية”، مؤكدا أن “الركائز المتينة بين البلدين هي التي أثمرت هذا التعاون والتنسيق”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب العراقي حريص على دعم التعاون، والسعي إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين”، داعياً إلى “متابعة التشريعات من كلا الجانبين، لتسهيل تنفيذ الاتفاقات ومخرجات القمة الثلاثية”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري “دعم بلاده الكامل في تطوير علاقاتها مع العراق وفي جميع المجالات”، مشيراً إلى أن “علاقات القاهرة مع بغداد مبنية على التفاهم المشترك”، مضيفاً أن “السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر تقدمان الشكر والامتنان لمجلس النواب العراقي على دعمه للمشروعات الإنمائية المقرر تنفيذها في العراق وتفعيل التعاون الثنائي”.

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