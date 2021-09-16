2021/09/16 | 22:13 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل تتحرك نحو التجاوزات وتوضح حيثيات حادثة خبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/16 | 22:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تتحرك نحو التجاوزات وتوضح حيثيات حادثة خبات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تتحرك نحو التجاوزات وتوضح حيثيات حادثة خبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).