صحة نینوی توضح حقيقة تسجیل اصابة جديدة بـ'الحمی النزفية'

2021/09/16 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مدیر عام صحة نینوی، فلاح الطائي، الخميس، حقيقة الانباء المتداولة حول تسجیل اصابة جديدة بمرض الحمی النزفية.

وقال الطائي، في تصريح لـNRT اليوم، (16 ايلول 2021)، ان "الانباء المتداولة حول تسجیل اصابة اخری بمرض الحمی النزفیة غیر مؤكدة".

وكانت قد تداولت مواقع اخبارية انباء مفادها تسجيل إصابة ثانية بالحمى النزفية لمربي مواشي في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

يذكر انه في 13 ايلول الجاري، أفادت السلطات المحلية في نينوى، بتسجيل إصابة بالحمى النزفية لشخص يعمل جزارا في الموصل وتوفي إثر المرض.

وتنتقل الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، ويصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وفق منظمة الصحة العالمية.

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