صندوق أموال العراق المنهوبة يعلن استرداد مبالغ ضخمة من 3 دول

2021/09/16 | 22:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، حجم الأموال المهربة التي تمت استعادتها من قبل السلطات العراقية.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد، نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق في هيئة النزاهة، معتز فيصل العباسي، في تصريح، إنّ "المبدأ الأساسي في استرداد الأموال هو التعاون الدولي، وهذا له أطر قانونية واتفاقية وعلاقات مع تلك الدول".

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وأضاف، "ليست هناك دولة محددة معينة أكثر تعاونًا، فالعراق لديه ملفات تتعلق بأشخاص وليس بدول، وذات الدولة قد تتعاون بملف دون آخر بحسب المعطيات القانونية الخاصة".

وكشف العباسي، أنّ الصندوق "استطاع منذ تأسيسه منتصف هذا العام استرداد أكثر من 65 ألف من الأردن، ونحو 12 مليون يورو من إسبانيا، و25.9 مليون دولار من ألمانيا، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدول الثلاث".

وأشار العباسي، إلى أنّ الصندوق يعمل "وفق اتفاقيتين الأولى للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والثانية على المستوى العربي وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، موضحًا أنّ "مؤتمر استرداد الأموال يأتي من أجل تبادل الخبرات والبحث مع الأطراف عن طرق جديدة وآليات يمكن من خلالها الاستفادة والوصول الى الأموال، وكذلك التوصل إلى آليات للضغط على المجتمع الدولي والعمل على تكتلات معينة مع الدول المتضررة من عدم استرداد أموالها المنهوبة".

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